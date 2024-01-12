В Курській області згоріла лазня окупантів: є загиблі мобілізовані

У Курській області Росії згоріла польова лазня путінських окупантів. Внаслідок інциденту є загиблі і постраждалі серед загарбників.

Як пишуть росЗМІ, пожежа почалася з загоряння стінки за топкою пічки в польовій лазні, інформує 24 Канал.

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Згоріла польова лазня російських солдатів

Відомо, що пожежа сталася в районі села Анатоліївка Рильського району Курської області у польовій лазні військовослужбовців увечері 11 січня.



У Курській області згоріла польова лазня російських солдатів / Карта з росЗМІ

Внаслідок пожежі загинули двоє мобілізованих: 26-річний командир стрілецького взводу Дмітрій Голубєв із Санкт-Петербурга та 32-річний машиніст екскаватора Алєксандр Стулов із Нижегородської області.

Крім того, повідомили, що до лікарні з отруєнням чадним газом потрапили двоє строковиків: 20-річний Павєл С. з Ленінградської області та 20-річний Кубанич Т. із Санкт-Петербурга.

За попередніми даними, як зазначили росЗМІ, пожежа почалася з загоряння стінки за топкою пічки в польовій лазні.

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