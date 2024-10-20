Російський БпЛА "Оріон" збили бійці ДШВ у Курській області

У небі над Курською областю українським захисникам вдалося збити російський розвідувально-ударний БпЛА "Оріон". Його вартість оцінюють у понад 5 мільйонів доларів.

Це сталося сьогодні вдень, 20 жовтня. Про таку втрату для ворога повідомили у Десантно-штурмових військах ЗСУ, там також показали кадри знищеного БпЛА.

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ДШВ збили російський БпЛА "Оріон"

Зенітний ракетний підрозділ 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ ЗС України збив у небі на Курскою областю у Росії новітній російський розвідувально-ударний безпілотний літальний апарат "Оріон".

Як розповіли бійці, ворожий безпілотник приземлив розрахунок зенітного ракетного комплексу "Стріла-10".

У Курській області збили ворожий безпілотник: дивіться відео

Безпілотний літальний апарат подібного типу небезпечний тим, що може не тільки вести повітряну розвідку, але й маючи на озброєні чотири ракети класу "повітря – земля" – може наносити вогневе ураження по наземних цілях,

– наголосили у ДШВ.

До слова, у ЗСУ розповіли, що ситуація у Курській області дуже динамічна та постійно змінюється. Для того, аби прослідкувати ситуацію не загалом, а у деталях, треба щогодини "вмикатись та перемальовувати карти".