Тисячі бійців і бронетехніки: у The Guardian розкрили деталі наступу ЗСУ на Курську область

Україна направила тисячі військових для наступальних дій у Курській області. Ймовірно, таку кількість бронетехніки не використовували на жодній із ділянок фронту за всі 2,5 роки повномасштабної війни.

Наступ Збройних Сил України в Курській області виявився настільки успішним, що в деяких українських районах Сумщини більше немає обстрілів з боку російської армії. Окупантів відкинули глибоко назад.

Дивіться також Бої у Курській області та наступ росіян у Нью-Йорку: як змінилася лінія фронту за тиждень

Рекордна кількість техніки для наступу на Курщину

У виданні зазначають, що протягом останніх восьми днів українська військова техніка з білими розпізнавальними знаками продовжує просуватися вперед.

. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що за добу українські захисники просунулися на окремих напрямках від 1 до 3 кілометрів. Взято контроль над 40 квадратними кілометрами території.

Українські джерела стверджують, що Київ мобілізував тисячі військовослужбовців для цього рейду в Курську область. Однак, що особливо важливо, кількість бронетехніки у цьому районі значно перевищує її наявність на інших ділянках фронту.

Деякі райони Сумщини менше обстрілюють

У результаті успішного наступу українських військ окупанти були відсунуті настільки, що деякі території Сумської області, які регулярно атакували раніше, тепер розташовані поза зоною обстрілу.

Північніше та північно-західніше Сум, де лінія фронту не змінилася, ситуація залишається напруженою, оскільки військова активність російських окупантів різко зросла.

67-річний Микола Мартиненко, мешканець села Білопілля, розташованого всього за 10 кілометрів від кордону, повідомив журналістам The Guardian, що російські обстріли почали посилюватися з кінця квітня 2024 року. З моменту початку наступу ЗСУ у Курській області армія Росії почала ще частіше атакувати цей населений пункт.

Також у місцевій адміністрації 31-річна Інна поділилася, що ситуація стала нестерпною через регулярні "потужні обстріли".

Коли вони (обстріли, – 24 Канал) стають близькими, я хапаю дітей та йду до підвалу. Занадто голосно, я переживаю за дітей, їм потрібно жити звичайним життям,

– зазначила Інна.

Жінка планує спочатку евакуюватися до Сум, щоб потім "поїхати далі".

Де розташована Курська область: дивіться на карті