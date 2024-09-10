У Курську п'яний чоловік стріляв з автомата перед носом у дітей

У російському Курську неадекватний росіянин вирішив постріляти просто посеред магазину. На той момент у приміщенні перебували діти та продавчиня.

Чоловік поцілив з автомата у стелю. Відео цього інциденту поширюють у російських телеграм-каналах.

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Вистрілив, вкрав алкоголь та втік

У російських телеграм-каналах пишуть, що інцидент стався 5 вересня в одному із магазинів на вулиці Хуторській у Курську.

Після пострілу чоловік вкрав із торгової точки алкоголь і втік. Його затримали того ж дня.

Серед присутніх під час інциденту в магазині постраждалих немає.

Російська поліція встановила, що винуватець на момент нападу був у стані алкогольного сп'яніння. Там також стверджують, що нібито вилучений автомат не був бойовою зброєю.

Втім, чоловікові все ж інкримінували вчинення розбійного нападу.

Росіянин у Курську стріляв у магазині при дітях: дивіться відео