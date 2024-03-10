У Курську ракетна небезпека: окупанти заявили про пожежу на нафтобазі

Зранку 10 березня у Курській області попередили про ракетну небезпеку. Окупанти заявляють, що безпілотник впав на території нафтобази, після чого спалахнула пожежа.

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт. Також він заявив, що у місті працювала "пе-ве-о", передає 24 Канал.

Дивіться також Важливі підприємства на Курщині та Брянщині: вороги розповіли, куди вдарили дрони

Тривожний ранок у Курську

Близько о 06:55 Старовойт заявив, що у Курську – ракетна небезпека. Він порадив росіянам ховатися у коридорах ванній та коморах, а тих, хто на вулиці, – у найближчих будівлях чи укриттях.

У місті також лунали сирени через оголошену ракетну небезпеку.

Сирени у Курську: дивіться відео

Через деякий час він повідомив, що у місті працює система "пе-ве-о". Водночас Старовойт заявив, що на території нафтобази у Курську впав безпілотник – після цього виникла пожежа. За словами губернатора Курської області, нині на місці падіння дрона працюють пожежники та всі оперативні служби.

До слова, ракетну небезпеку оголошували й в Бєлгородській області. Там зранку також місцева влада заявляла про ракетну небезпеку.

Окупанти заявили про збиті БпЛА над Бєлгородщиною

У Росії вкотре заявили про атаку безпілотниками. Традиційно ворог у всьому звинуватив Україну. Так, у російському міноборони заявили, що буцімто збили 2 безпілотники над Бєлгородською областю. Згодом окупанти повідомили про ще 2 збитих дрони.

До слова, окупанти постійно бідкаються на атаку безпілотників. Тривожно у Росії було й 9 березня. Тоді окупанти скиглили через атаку дронів у Таганрозі. Місцеві жителі заявили про пошкодження авіаційного заводу імені Берієва. Відомо, що там будують та ремонтують військові транспортні літаки різних типів. Зокрема, Іл-76, А-50, Іл-78. Раніше також на заводі виробляли стратегічні бомбардувальники. Серед інших мовиться про Ту-95, Ту-142.

Ба більше, губернатор Ростовської області Васілій Голубєв заявив, що нібито атака у ніч проти 9 березня була масованою. Він навіть повідомив про одного пораненого.