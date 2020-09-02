Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер увійшов до ради директорів української транспортної компанії BGS Rail. Одним із головних завдань Волкера на новій посаді стане збільшення прямих іноземних інвестицій.

Чим саме займатиметься Волкер

У складі ради директорів BGS Rail Волкер долучиться до розробки та реалізації планів зростання компанії. Це допоможе BGS Rail суттєво збільшити інвестиції від іноземних країн. Як наслідок, на українському ринку праці з'являться нові робочі місця. Про це 1 вересня повідомила "Ліга".

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Волкер також стане радником голови ради директорів материнської компанії BGS Rail – Avia Solutions Group.

Що відомо про BGS Rail

Baltic Ground Services входить до складу Avia Solutions Group.

Avia Solutions Group є найбільшою аерокосмічною бізнес-групою Центральної та Східної Європи.

BGS Rail надає послуги довгострокової оренди об'єктів, необхідних для залізничних перевезень різноманітних товарів. Наприклад, криті вагони і зерновози, призначені для перевезення вугілля, руди, щебеню, металопрокату, дерева, зерна тощо.

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Діяльність Волкера у контексті України