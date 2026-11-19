Спецпосланці США Джаред Кушнер і Стів Віткофф вирушили до Берліна на переговори з Володимиром Зеленським і лідерами Європи. Представники Дональда Трампа планують узгодити ключові умови тривалого миру та гарантії безпеки.

Американська делегація проведе переговори під час зустрічі "Коаліції охочих" у Німеччині. Про це 19 листопада повідомив спецпосланець США Джаред Кушнер.

Яка тема зустрічі в Берліні?

За словами Кушнера, основна мета саміту полягає в посиленні координації дій між Сполученими Штатами, Україною та європейськими союзниками. Сторони прагнуть узгодити спільний підхід до ключових елементів майбутнього миру та підготувати порядок денний наступного раунду мирних переговорів.

Окрему увагу під час зустрічі в Берліні планують приділити повоєнній архітектурі безпеки.

Зокрема, створенню надійних гарантій для України та ширших механізмів, що зміцнять стабільність у Європі й знизять ризик виникнення конфліктів у майбутньому,

– додав спецпредставник Трампа.

За словами Кушнера, Дональд Трамп налаштований якнайшвидше "покласти край цій жахливій війні" та забезпечити стійкий мир, що гарантуватиме безпеку Європі.

Попередній раунд консультацій

Нагадаємо, дипломатичній поїздці до Берліна передувала низка зустрічей у різних країнах. Раніше відбулись переговори в Абу-Дабі за участю української, американської та російської делегацій. Там ключовими темами були територіальне питання та великий обмін полоненими.

Згодом Стів Віткофф і Джаред Кушнер здійснили візити до Москви та Дубліна, щоб узгодити параметри дипломатичного врегулювання безпосередньо з лідерами України та Росії.