"Вуличні бої" лише у мріях: Сили оборони спростували фейк про захоплення Кутьківки на Харківщині

Українські військові спростували заяви Росії про "вуличні бої" та "зачистку" в Кутьківці на Харківщині. Село перебуває під повним контролем Сил оборони.

Росія продовжує інформаційну кампанію проти України для того, щоб приховати дійсність. Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.

Що заявили українські захисники про черговий фейк росіян?

Українські військові зазначили, що заяви начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова про нібито "вуличні бої" та "зачистку" в Кутьківці не відповідають дійсності. Населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони України. Позиції утримуються, втрат не зафіксовано.

Російські війська намагаються проникати в Кутьківку невеликими групами, однак ці спроби швидко виявляють і зупиняють

Підрозділи 151 окремої механізованої бригади ефективно знищують ворожі групи ще на підступах до населеного пункту або під час їх укриття в зруйнованій забудові,

– йдеться у повідомленні.

Інформація про нібито "захоплення" Кутьківки є черговим фейком і частиною інформаційної кампанії Росії, яка не має нічого спільного з реальною ситуацією.

Село Кутьківка на мапі бойових дій / Deepstate

