Укр Рус
24 Канал Новини України "Вуличні бої" лише у мріях: Сили оборони спростували фейк про захоплення Кутьківки на Харківщині
28 січня, 16:16
3

"Вуличні бої" лише у мріях: Сили оборони спростували фейк про захоплення Кутьківки на Харківщині

Юлія Харченко
Основні тези
  • ЗСУ спростували заяви начальника Генштабу Росії про "вуличні бої" в Кутьківці, назвавши їх недостовірними.
  • Кутьківка перебуває під повним контролем Сил оборони України, спроби проникнення російських військ ефективно зупиняються.

Українські військові спростували заяви Росії про "вуличні бої" та "зачистку" в Кутьківці на Харківщині. Село перебуває під повним контролем Сил оборони.

Росія продовжує інформаційну кампанію проти України для того, щоб приховати дійсність. Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.

Дивіться також Росіяни просунулися на Донеччині, але відступили на Півдні: огляд фронту від ISW 

Що заявили українські захисники про черговий фейк росіян?

Українські військові зазначили, що заяви начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова про нібито "вуличні бої" та "зачистку" в Кутьківці не відповідають дійсності. Населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони України. Позиції утримуються, втрат не зафіксовано. 

Російські війська намагаються проникати в Кутьківку невеликими групами, однак ці спроби швидко виявляють і зупиняють

Підрозділи 151 окремої механізованої бригади ефективно знищують ворожі групи ще на підступах до населеного пункту або під час їх укриття в зруйнованій забудові, 
– йдеться у повідомленні.

Інформація про нібито "захоплення" Кутьківки є черговим фейком і частиною інформаційної кампанії Росії, яка не має нічого спільного з реальною ситуацією.

Село Кутьківка на мапі бойових дій / Deepstate

Як триває оборона України станом на 28 січня?

  • Минулого тижня на фронті відбулося 1 052 бойових зіткнення, найбільше – на Донеччині та Запоріжжі. Російські війська намагаються просуватися в районі Вовчанська, в напрямку Слов'янська, на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

  • За даними аналітиків ISW, протягом доби російські війська продовжували наступальні дії на Донеччині, зокрема на Слов'янському напрямку. На Херсонському напрямку російські підрозділи залишили позиції.

  • Речник Сил оборони Півдня Олександр Волошин додав 27 січня, що російські війська відійшли з позицій на острові Олексіївський у Херсонській області. Він зазначив, що це стало результатом активних дій українських військових, а також низького морально-психологічного стану російських підрозділів.