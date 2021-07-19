Водили тими вулицями на ланцюгу, – Кузьменко про слідчий експеримент у справі вбивства Шеремета
Джерело:"Сегодня"
Підозрювана у вбивстві Павла Шеремета Юлія Кузьменко наразі перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Вона пригадала, як взимку 2019 року проходив слідчий експеримент у цій справі.
Тоді її вночі вивезли на ті вулиці, де начебто ходили вбивці журналіста. Слідство прагнуло з'ясувати, як саме стався вибух в авто журналіста.
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Кузьменко розповіла, що одного дня адвокат її попередив про можливий слідчий експеримент. Він мав пройти вночі, адже зловмисники нібито саме в той період доби заклали вибухівку.
До того ж на оприлюдненому відео з камер спостереження чоловік і жінка йшли від машини вдвох. Натомість волонтерка під час слідчого експерименту була сама. Крім цього, в поліції не порівнювали ріст її і Андрія Антоненка. Вона припустила, що це могло бути зроблено спеціально.
Мене провели тими вулицями, провели на ланцюгу. Пам'ятаю, що я тоді дуже замерзла і мене трусило від холоду. Водили багато,
– прокоментувала Кузьменко.
За її словами, тоді вона побачила, що ніколи не ходила тими вулицями. Хіба що могла проїжджати на таксі.
Згодом у матеріалах справи було вказано, що експеримент не вдався через мороз. Відтак результати було визнано невірогідними.
Справа вбивства Павла Шеремета: останні новини
- Білоруський журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Трагедія сталася в Києві, на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.
- Головними підозрюваними назвали музиканта Андрія Антоненка, лікарку Юлію Кузьменко та волонтерку Яну Дугарь. Їх було взято під варто.
- Антоненко пробув у слідчому ізоляторі 1,5 роки. 30 квітня 2021 року суд змінив йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.
- Наразі Кузьменко теж перебуває під домашнім арештом, а Яна Дугарь – під особистими зобов'язаннями.