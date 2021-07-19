Водили тими вулицями на ланцюгу, – Кузьменко про слідчий експеримент у справі вбивства Шеремета

Підозрювана у вбивстві Павла Шеремета Юлія Кузьменко наразі перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Вона пригадала, як взимку 2019 року проходив слідчий експеримент у цій справі.

Тоді її вночі вивезли на ті вулиці, де начебто ходили вбивці журналіста. Слідство прагнуло з'ясувати, як саме стався вибух в авто журналіста.

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Кузьменко розповіла, що одного дня адвокат її попередив про можливий слідчий експеримент. Він мав пройти вночі, адже зловмисники нібито саме в той період доби заклали вибухівку.

До того ж на оприлюдненому відео з камер спостереження чоловік і жінка йшли від машини вдвох. Натомість волонтерка під час слідчого експерименту була сама. Крім цього, в поліції не порівнювали ріст її і Андрія Антоненка. Вона припустила, що це могло бути зроблено спеціально.

Мене провели тими вулицями, провели на ланцюгу. Пам'ятаю, що я тоді дуже замерзла і мене трусило від холоду. Водили багато,

– прокоментувала Кузьменко.

За її словами, тоді вона побачила, що ніколи не ходила тими вулицями. Хіба що могла проїжджати на таксі.

Згодом у матеріалах справи було вказано, що експеримент не вдався через мороз. Відтак результати було визнано невірогідними.

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