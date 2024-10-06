У Москві горить військове училище міноборони: показуємо на карті, де сталася пожежа

Уночі 6 вересня у Москві спалахнула пожежа. Як пишуть у мережі, загоряння сталося на території військового училища міноборони після атаки безпілотника.

Повна назва закладу, де спалахнула пожежа – Московське вище загальновійськове командне училище міністерства оборони Росії. Де воно розташоване на карті – показує 24 Канал.

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Де розташоване училище, у якому спалахнула пожежа

У мережі повідомили, що уночі 6 жовтня у Москві сталася пожежа. Так, у мікрорайоні Кузьминки вночі пролунав вибух, а після – звуки, схожі на стрілянину.

Після цього у небо здійнявся густий стовп диму. У мережі припускають, що пожежа сталася після атаки безпілотника.

У мережі також опублікували відео, на якому показали будівлю, охоплену димом від пожежі. Ймовірно, на опублікованих кадрах – Московське вище загальновійськове командне училище міністерства оборони Росії.

Заклад вищої освіти розташований у мікрорайоні Кузьминки на південному сході Москви, на самій околиці міста біля МКАДу. Відомо, що з 2015 року училище готує командний склад з вищою військово-спеціальною освітою за 4-х річною системою військової освіти для механізованих військ та сухопутних військ збройних сил Росії.

Де на карті Московське військове училище

Наразі місцева російська влада не коментувала інцидент. Ба більше, прокремлівські телеграм-канали навіть не згадували, що у військовому училищі сталася пожежа.