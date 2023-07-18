Ексдиректору Russia Today, який закликав вбивати українських дітей, оголосили нову підозру

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому директору російської пропагандистської державної телекомпанії Russia Today. Антон Кузнєцов-Красовський закликав вбивати українських дітей.

Цю заяву пропагандист зробив у одному зі своїх ефірів. В Україні Кузнєцов-Красовський вже засуджений до 5 років тюрми з конфіскацією майна.

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Що кажуть в СБУ

Служба безпеки України задокументувала, що пропагандист в одному з нещодавніх ефірів своєї авторської програми публічно закликав топити та спалювати українських дітей.

Цей сюжет Антона Кузнєцова-Красовського вийшов у телевипусках Russia Today та на власних каналах російського пропагандиста на ютубі та в телеграмі. Там на громадянина країни-окупанта підписано декілька сотень тисяч користувачів.

На підставі цих фактів слідчі Служби безпеки повідомили Кузнєцову-Красовському про нову підозру за публічні заклики до геноциду (діяння умисно вчиненому з метою повного або часткового знищення національної та етнічної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи),

– заявили в СБУ.

Якщо його провину за цією статтею доведуть, то Кузнєцову-Красовському загрожує арешт до 6 місяців або позбавлення волі до 5 років.

Служба безпеки України повідомила, що російський пропагандист переховується від правосуддя за кордоном, тож тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності.

В лютому Кузнєцова-Красовського вже засудили

Служба безпеки України ще у серпні 2022 року завершила досудове розслідування щодо російського пропагандиста Антона Кузнєцова-Красовського.

Справа стосувалась того, що він публічно закликав до геноциду українців. Він також:

говорив про ліквідацію незалежності України та повалення її конституційного ладу;

негативно висловлювався про українців, як націю та існування України як самостійної та суверенної держави.

Вже у лютому 2023 року Антон Кузнєцов-Красовський отримав 5 років тюрми з конфіскацією майна. Його визнали винним у:

діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;

публічних закликах до геноциду, а також – виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів.

До речі, Кузнєцов-Красовський у 2017 році очолював передвиборчий штаб Ксенії Собчак, яка балотувалася у президенти Росії, та виступав проти анексії Криму та війни на Донбасі.

Проте пропагандист відзначився скандалами: закликав топити та спалювати українських дітей, погрожував спалити Конституцію України на Хрещатику, бо там прописані членство в ЄС та НАТО, радів обстрілам росіянами нашої держави у жовтні 2022 року.