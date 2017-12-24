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"Квартал 95" зробив з Козловського копію Винника: курйозне відео

17:25, 24 грудня 7360 Читать новость на русском
Віталій Козловський загримувався під Олега Винника
Віталій Козловський загримувався під Олега Винника / znaj.ua

Співак Віталій Козловський загримував свою зовнішність і став схожим на кумира багатьох жінок Олега Винника.

Фото співак опублікував на своїй сторінці в Instagram. За словами Віталія Козловського, його гримували 4,5 години – заклеювали бороду силіконовою основою, фарбували, одягали на виконавця перуку та інше. Світлина зібрала вже майже 4 тисячі лайків.

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Ви впізнаєте мене у цій людині? Ні звичайно! Принаймні, не повинні,
– йдеться в дописі до фото.

Козловський додав, що образ Винника він приміряв для програми "Вечірній Київ" від "Кварталу 95". Після випуску співак майже 2 години змивав з себе грим.

Віталій Козловський дотепно спародіював Олега Винника у шоу "Вечірній Київ" – відео

Теги: LifeStyle Музика Курйозні новини Квартал 95
Джерело: 24 Канал
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