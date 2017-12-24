"Квартал 95" зробив з Козловського копію Винника: курйозне відео

Співак Віталій Козловський загримував свою зовнішність і став схожим на кумира багатьох жінок Олега Винника.

Фото співак опублікував на своїй сторінці в Instagram. За словами Віталія Козловського, його гримували 4,5 години – заклеювали бороду силіконовою основою, фарбували, одягали на виконавця перуку та інше. Світлина зібрала вже майже 4 тисячі лайків.

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Ви впізнаєте мене у цій людині? Ні звичайно! Принаймні, не повинні,

– йдеться в дописі до фото.

Козловський додав, що образ Винника він приміряв для програми "Вечірній Київ" від "Кварталу 95". Після випуску співак майже 2 години змивав з себе грим.

Віталій Козловський дотепно спародіював Олега Винника у шоу "Вечірній Київ" – відео