Мати Стефанішиної купила квартиру в Києві утричі дешевше за ринкову – ЗМІ

Журналісти з’ясували, що мати міністерки Ольги Стефанішиної придбала елітну квартиру у центрі Києва утричі дешевше за ринкову вартість. При цьому сама чиновниця роками декларує користування квартирою матері, якої офіційно ніколи не існувало.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на розслідуванні hromadske. Мати віцепрем’єрки з євроінтеграції Ольги Стефанішиної у 2022 році придбала елітну квартиру у Києві за дивно низькою ціною.

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У матері Стефанішиної знайшли квартиру за заниженою ціною

Водночас сама міністерка роками декларує користування квартирою матері, якої, як з’ясували журналісти, насправді не існує.

Згідно з документами, мати чиновниці Надія Кравець купила трикімнатну квартиру площею близько 100 метрів квадратних у ЖК "Львівська площа" всього за 3 мільйони гривень, що еквівалентно 83 тисячам доларів на той час. Для порівняння, мінімальна ціна такої квартири у забудовника тоді стартувала від 12 мільйонів гривень, або понад 300 тисяч доларів.

Журналісти з’ясували ще одну деталь: з 2016 року Ольга Стефанішина декларує користування квартирою матері у Києві площею 74 метри квадратних, яку начебто родина придбала у 2008 році. Але в офіційних реєстрах такої нерухомості у матері міністерки ніколи не було.

Мати чиновниці підтвердила, що дочка дійсно користується її квартирою. Вона також додала, що у неї була двокімнатна квартира, куплена у 2013 році, але її продали ще у 2018-му.