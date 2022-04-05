Квін відповіла, як довго діятимуть санкції проти Росії

США запровадили проти Росії потужні санкції через масштабну війну в Україні. Проте у суспільстві постає питання, наскільки довго діятимуть каральні заходи.

На це під час інтерв'ю 24 каналу ексклюзивно відповіла Крістіна Квін – тимчасово повірена у справах США в Україні. Вона розповіла про політику Заходу у ставленні до Росії найближчим часом.

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Квін: Не зупинимось у розширенні санкцій

Квін від імені США заявила, що наразі не мовиться про намір знімати або послаблювати санкції проти держави-терористки. Санкційне покарання продовжуватиме діяти за певних умов.

Санкції діятимуть доти, доки Путін діятиме у той безвідповідальний і протиправний спосіб, який зараз,

– констатувала вона.

Як зазначила тимчасово повірена у справах США, зменшувати санкції немає у планах США. Країна навпаки планує впроваджувати їх в усіх можливих сферах доти, доки російський диктатор не перегляне свою помилкову поведінку.

"Ми продовжуємо розширювати санкції з перших днів, як Росія перетнула українські кордони. Не зупинимось розширювати їх і далі", – запевнила Квін.

Повне інтерв'ю з Крістіною Квін дивіться сьогодні о 20:30 на ютубі 24 каналу. Не пропустіть!