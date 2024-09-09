Чемпіон НБА вирішив не грати у Росії: що стало причиною відмови американського баскетболіста

Україна завдає удари по військовим об'єктам Росії, щоб порушити логістику ворожої країни. Чемпіон НБА відмовився летіти у Саратов через атаки БПЛА.

Повідомляють, що Квіндері Візерспун, американський баскетболіст, вирішив не летіти у Саратов. Причиною цьому стали прильоти українських БПЛА по логістичним та військовим об'єктам ворожої країни.

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Квіндері Візерспун приєднався до російського "Автодору"

У серпні 2024 року, американський баскетболіст уклав угоду про співпрацю з БК "Автодор" із Саратова. Гравець вже декілька разів зривав вильоти та згодом припинив відповідати на дзвінки.

Керівництво саратовського баскетбольного клубу вирішили звернутись до суду щодо Візерспуна. Повідомляють, що нещодавно безпілотник влучив у житловий комплекс "Волга Скай".

Саме у цьому домі мав проживати баскетболіст. Після цієї події Квіндері Візерспун вирішив не переїжджати в Росію. Нагадаємо, що 27-річний американець у складі "Голден Стейт" став чемпіоном НБА.