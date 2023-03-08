Ну хоч доставка безплатна: у Києві продають букет за 11 тисяч доларів

У Міжнародний жіночий день підприємці продавці квітів непогано заробляють. Але ми не думали, що настільки непогано. Втім, коли побачили, що за букет просять 11 тисяч доларів, були приголомшені.

Так, один зі столичних квіткових магазинів зумів нас здивувати. Серед його асортименту закралася фантастична пропозиція на 8 березня, передає 24 Канал. Сама назва букета закликає дивувати. Ага, самі знаєте, хто вражає.

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Букет за 11 тисяч доларів

Отже, на щасливицю, яка 8 березня має шанси отримати фантастичний подарунок, очікує букет XXL, який отримав назву "Здивуй кохану". Продавці запевняють, що на неї очікує 3 500 білих троянд у вазах. Квіти розсортовані на менші букети по 100, 250 та 500 штук. А їхня довжина сягає від 60 до 80 сантиметрів.



Букет продають за 430 тисяч гривень / Скриншот з сайту

Тішить, що хоч за доставку цього фантастичного букета за 430 тисяч гривень платити не потрібно. Ви самі бачили, скільки зараз коштують логістичні послуги в Україні.

Що можна купити замість цього букета

Ми собі пригадали, як колись письменниця та співачка Ірена Карпа жартувала на тему виходу нового iPhone. Вона тоді писала, що замість нього можна купити коня, чим теж можна неабияк здивувати усіх навколо. Тож з них і почнемо.