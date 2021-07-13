"Квіти України": забудовник не має право демонтувати фасад, – документ

Демонтаж унікального будинку "Квіти України" таки відбувається із порушеннями. В Київраді заявили, що роботи не погодили в Мінкульті, а забудовник не має право зносити фасад.

Про це написав у фейсбуці радник міського голови, депутат Київради Дмитро Білоцерковець. Він опублікував документи, які підтверджують незаконність робіт.

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Які порушення

Зокрема Білоцерковець зазначає, що у проєкті підготовчих робіт, який надав забудовник, відсутній демонтаж фасаду будівлі "Квіти України" на вулиці Січових Стрільців, 49.

До того ж такі роботи повинні були затвердити в Міністерстві культури та інформаційної політики.

Будівельні роботи по "Квітам України" не можуть розпочатись без погодження Міністерства культури, оскільки ця адреса потрапляє в історичний ареал,

– наголосив депутат.

Щодо цих порушень відправлена перевірка Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва.

Білоцерковець упевнений, що після перевірки буде складено акт про невідповідність робіт проєкту та подано позов до суду з метою скасувати повідомлення про підготовчі роботи.

Передісторія

Вперше про реконструкцію будівлі стало відомо 20 червня. З того часу в будівлі почали демонтувати вікна, а також обрізали 30-річний виноград, який ріс на його стінах.

6 липня кілька десятків киян проводили акцію "Я з Квітами" на честь збереження будівлі.

12 липня почався демонтаж. Знесено вже частина будівлі. Втім, активісти зламали паркан та зайшли на територію – роботи призупинили.

Чому люди проти знесення

Навчально-методичний павільйон "Квіти України" – унікальна будівля в стилі модернізм архітектора Миколи Левчука. Проєкт отримав нагороду Спілки архітекторів України, як найкращий архітектурний твір 1985 року.

Так будівля виглядала до початку демонтажу / save.kvity.ukrainy

Також нагадуємо, що міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що демонтаж будівлі "Квіти України", проти якого виступають активісти, потрібно негайно зупинити.