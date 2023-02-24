У квітні в Україні буде досить серйозна кількість танків, – посол Німеччини

Міжнародні партнери України надають нашій державі колосальну підтримку, зокрема у бронетехніці. Цією весною наша держава отримає серйозну кількість танків.

Пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю зазначила, що більшість танків наша країна отримає наприкінці березня. Тому у квітні ми матимемо серйозну кількість цієї техніки.

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Кількість танків зросте

Анка Фельдгузен відзначила, що зараз українські військові освоюють німецькі танки. Партнери заявляють про готовність надати нашій державі цю техніку, тож уже у квітні у нас може бути чимала кількість цих танків.

Ваші військові зараз навчаються на них (танках – 24 Канал). Ми бачимо картинки з полігону в Німеччині. І ще, я думаю, Іспанія теж згодна (надати танки – 24 Канал). Вони повідомили, що їхні танки будуть наприкінці березня. Мені здається, що в квітні буде вже досить така серйозна кількість,

– наголосила Фельдгаузен.

Коментуючи складність ухвалення рішення щодо танків, про яке наприкінці січня точилися дискусії, пані посол відзначила, що найпершою проблемою було те, що жодна країна в Європі не має стільки танків, щоб самостійно допомогти Україні отримати необхідну кількість цієї техніки, тому важливо було створити коаліцію. Також Фельдгаузен переконана, що кількість танків, які партнери нададуть Україні, буде більшою, ніж та, про яку говорять зараз.

Хто надасть Україні танки

Після рішення Берліна 25 січня надати Україні танки Leopard 2, низка країн заявили про готовність також надати цю техніку Україні, тому щонайменше наша держава отримає:

14 Leopard 2 та щонайменше 80 Leopard 1 від Німеччини;

14 Leopard 2 від Польщі;

8 танків від Норвегії;

6 танків від Іспанії, але Мадрид хоче збільшити цю кількість до 10;

4 танки від Канади;

3 танки від Іспанії.

Свої танки також нададуть США, Франція та Велика Британія. Більше про те, хто надасть Україні танки – читайте у нашому матеріалі.