Наприкінці квітня на Півночі України пішов сніг: фото, відео

Синоптики прогнозували сніжну погоду та заморозки з 24 квітня. На Житомирщині, Чернігівщині та Волины вже випав мокрий сніг.

На Житомирщині та Чернігівщині падає сніг, а також – дощить. До того ж вітряно. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Погода на Житомирщині

За інформацією видання "Житомир-онлайн", у місті сильні пориви вітру та сніг.



На Житомирщині 24 квітня падав сніг / Фото "Житомир-онлайн"

Синоптики Укргідрометцентру 25 квітня прогнозують в регіоні до -1...-3 градусів.

Сніг на Чернігівщині

У Чернігівській області сніг пішов у селі Стольне Менського району. Згодом сніжило у Чернігові. Про це повідомило місцеве видання "ЧЕline". Синоптики також прогнозують в регіоні заморозки вночі – до -1...-3 градусів.



На Чернігівщині 24 квітня пішов сніг / Фото "ЧЕline"

Окрім того, користувачі соціальних мереж повідомляють про сніг в Луцьку та інших регіонах України.