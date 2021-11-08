Kyiv Post призупиняє вихід видання: журналісти заявляють про помсту власника
Джерело:Kyiv Post
Видання Kyiv Post тимчасово зупиняє свою роботу. ЗМІ негайно закриють на короткий час, щоб, мовляв, перезапустити.
Про це заявив власник медіа Аднан Ківан. За його словами, газету відкриють вже більшою і кращою.
Зверніть увагу Рейтинг діджитал медіахолдингів України: 24 медіа входить до трійки лідерів
Ківан висловив сподівання у коментарі "Новое время", що до кінця 2021 року наберуть команду і видання відновлять. Він зауважив, що Kyiv Post виходитиме 4 мовами:
- українською;
- російською;
- англійською;
- арабською.
Водночас головний редактор ЗМІ Браян Боннер заявив, що після закриття діяльності газети піде на пенсію.
Що таке Kyiv Post?Це щотижнева англомовна газета, яку видають у Києві. Вона є першою та найпопулярнішою англомовною газетою України. Видання заснував у 1996 році американець Джед Санден. Девіз медіа із 2018 року – "Глобальний голос України".
Яка позиція команди ЗМІ
Позицію команди Kyiv Post висловила у своєму фейсбуці журналістка видання Анна Миронюк. Вона відзначила, що ще 3 тижні тому Ківан говорив, ніби має намір розширити ЗМІ та запустити україномовне меда під брендом видання.
Журналістка наголосила, що це стало для всіх несподіванкою. В такому рішенні побачили ризики. Зокрема це схоже на втручання в редакційну політику.Зауважимо! Ще у жовтні з'явилась інформація, що видання перезапускатимуть. Тоді головний редактор заявляв, що запустять україномовний проєкт з такою ж назвою.
Після того, як команда відреагувала на таку позицію та захотіла зберегти незалежність, це викликало супротив власника.
Зранку 8 листопада співробітники Kyiv Post прийшли на роботу, де дізналися, що їх звільнили... Ми вважаємо припинення роботи видання та звільнення колективу розплатою Аднана Ківана,
– заявила Миронюк.
Вона відзначила, що Ківан офіційно заявив про плани трансформувати видання і хоче вже за місяць запустити його разом із новою командою.До речі! Менеджерка медіа Олена Ротарі оголосила про вакансії в "новому виданні".
Журналістка вважає, що власник позбавляється незручних, чесних та принципови працівників, попри те, що у 2018 році обіцяв зберегти незалежне видання.
"Ми запропонували йому продати газету або передати торговельну марку Kyiv Post до рук редакції. Він не погодився", – додала Миронюк.
Нагадаємо, що Аднан Ківан – один із найбільших одеських забуновників. Девелопер має компанію KADORR Group. Також йому належить Ківан-компані, з філіями у країнах Близького Сходу, Єгипті та Нігерії.
Kyiv Post за діяльності Ківана: що відомо
- У 2018 році Ківан купив видання в українсько-британського бізнесмена Мохаммада Захура.
- Бізнесмен заявив, що сума угода була набагато більшою, ніж 3,5 мільйони доларів.
- Згідно з інформацією Opendatabot, юридична особа Kyiv Post – ТОВ Бізнесгрупп у 2020 році отримала 13 399 мільйонів гривень доходу.