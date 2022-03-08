Попри те, що в Україні триває 12-ий день війни, політики вітають жінок зі святом. До вітань долучився і мер Києва Віталій Кличко.

До теми "Ви для нас і є Україна", – Арестович зворушливо привітав жінок з 8 Березня

Зі святом весни вас, наші найкращі, найгарніші і найнадійніші! І ті, що боронять сьогодні Україну, і ті, що забезпечують тил та пригортають до серця наших дітей,

– сказав політик.

Кличко вітає українок з 8 Березня: відео

Водночас президент Володимир Зеленський сказав, що цього року не може підібрати слова, щоб привітати жінок. Адже зараз в нашій країні гинуть люди й триває цинічна терористична війна проти всього народу.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!