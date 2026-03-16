Подробиці інциденту повідомили в Київській міській прокуратурі.

Читайте також Викрав й зґвалтував дівчину, а потім напав на поліцейського: на Одещині затримали чоловіка

Що відомо про побиття літньої жінки киянином?

За даними слідства, чоловік був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Він вступив у конфлікт з літньою сусідкою. Жінка намагалася уникнути спілкування з ним, тож пішла з двору.

Втім, 47-річний житель столиці наздогнав літню пані, агресивно повалив її на асфальт, після чого вдарив кілька разів ногою по тілу сусідки.

Внаслідок нападу 75-річна жінка зазнала черепно-мозкової травми, забою головного мозку, перелому основи черепа, а також забою тканин голови.

Пані наразі перебуває в лікарні під наглядом медиків. Натомість нападника затримали. Йому повідомили про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Мовиться про умисне завдання тілесних ушкоджень, небезпечних для життя.

Підозрюваний вже був засуджений за крадіжку та притягався до кримінальної відповідальності за домашнє насильство,

– зазначили в прокуратурі.

