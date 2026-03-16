Подробиці інциденту повідомили в Київській міській прокуратурі.
Що відомо про побиття літньої жінки киянином?
За даними слідства, чоловік був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Він вступив у конфлікт з літньою сусідкою. Жінка намагалася уникнути спілкування з ним, тож пішла з двору.
Втім, 47-річний житель столиці наздогнав літню пані, агресивно повалив її на асфальт, після чого вдарив кілька разів ногою по тілу сусідки.
П'яний чоловік накинувся на літню пані: дивіться відео прокуратури 18+
Внаслідок нападу 75-річна жінка зазнала черепно-мозкової травми, забою головного мозку, перелому основи черепа, а також забою тканин голови.
Пані наразі перебуває в лікарні під наглядом медиків. Натомість нападника затримали. Йому повідомили про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Мовиться про умисне завдання тілесних ушкоджень, небезпечних для життя.
Підозрюваний вже був засуджений за крадіжку та притягався до кримінальної відповідальності за домашнє насильство,
– зазначили в прокуратурі.
