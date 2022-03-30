Розраховують, що обсяг пільг, які надасть місто, компенсується надходженнями від ПДФО та бізнесу, що працюватиме.
До речі Починає працювати все більше установ і організацій у Києві, – Поворозник
Зменшення плати за оренду
- Для пересувної торгівлі та ресторанних майданчиків: плату за договорами зменшать до символічної 1 гривні. Сплата пайової участі для них становитиме 50% від наявної.
- Бізнес, що працює на комунальних площах, звільняють від плати за оренду.
- Паркувальні майданчики: нададуть пільги від міста.
- Рекламні компанії, які розміщують соціальну та патріотичну рекламу теж отримають пільги від міста.
До слова, аби ухвалити ці рішення, Київрада зібралася вдруге від початку масштабного вторгнення Росії.
Може зацікавити – Як у Дії подати заявку на пошкоджене майно: