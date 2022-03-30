Розраховують, що обсяг пільг, які надасть місто, компенсується надходженнями від ПДФО та бізнесу, що працюватиме.

До речі Починає працювати все більше установ і організацій у Києві, – Поворозник

Зменшення плати за оренду

  • Для пересувної торгівлі та ресторанних майданчиків: плату за договорами зменшать до символічної 1 гривні. Сплата пайової участі для них становитиме 50% від наявної.
  • Бізнес, що працює на комунальних площах, звільняють від плати за оренду.
  • Паркувальні майданчики: нададуть пільги від міста.
  • Рекламні компанії, які розміщують соціальну та патріотичну рекламу теж отримають пільги від міста.

До слова, аби ухвалити ці рішення, Київрада зібралася вдруге від початку масштабного вторгнення Росії.

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