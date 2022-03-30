Розраховують, що обсяг пільг, які надасть місто, компенсується надходженнями від ПДФО та бізнесу, що працюватиме.

До речі Починає працювати все більше установ і організацій у Києві, – Поворозник

Зменшення плати за оренду

Для пересувної торгівлі та ресторанних майданчиків: плату за договорами зменшать до символічної 1 гривні. Сплата пайової участі для них становитиме 50% від наявної.

Бізнес, що працює на комунальних площах, звільняють від плати за оренду.

Паркувальні майданчики: нададуть пільги від міста.

Рекламні компанії, які розміщують соціальну та патріотичну рекламу теж отримають пільги від міста.

До слова, аби ухвалити ці рішення, Київрада зібралася вдруге від початку масштабного вторгнення Росії.

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