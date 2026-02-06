Про це повідомила Світлана Поклад у своєму дописі на фейсбук.

Що відомо про смерть кінооператора?

Світлана Поклад розповіла, що Лойко жив лише з дружиною. На жаль, вони вели усамітнене життя і майже нікого не пускали у свій дім. Їхній контакт із зовнішнім світом обмежувався короткими привітаннями сусідів, доглядом за ділянкою та городиною.

Подружжю було за 80 років. Вдова розповіла, що останні два тижні вони виживали майже без їжі через відсутність коштів. 4 лютого серце чоловіка не витримало, і він помер.

Вночі помер сусід…І тепер найстрашніше – він помер від голоду та холоду,

– написали Поклад.

За словами жінки, у скрутному фінансовому становищі після смерті чоловіка залишилась його дружина Лідія.

Пізніше Світлана Поклад повідомила, що Павла Лойка поховають за рахунок місцевого бюджету. Вона також висловила сподівання, що соціальні служби допоможуть вдові, а та, своєю чергою, почне контактувати із сусідами.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Павла Лойка. Світла памʼять!

