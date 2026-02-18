Про це повідомив новообраний посадовець на своїй сторінці у фейсбук.

Що сталося у Чабанах?

За словами Сергія Захаренка, засідання ініціювала депутатська більшість, яка звинуватила керівництво в ігноруванні проблем громади та відсутності розвитку. Одна з ключових претензій – відсутність затвердженого бюджету, через що затримуються виплати працівникам бюджетної сфери та комунальних підприємств.

13 депутатів із 18, які наразі залишилися в раді, висловили недовіру в.о. голови та в законний спосіб обрали нового секретаря. Мою кандидатуру підтримали всі 14 присутніх депутатів,

– вказав він.

Посадовець додав, що процедура проведена без порушень законодавства. До того ж, найближчим часом рада планує ухвалити бюджет громади, відновити фінансування соціальних програм, погасити заборгованість із зарплат та виділити кошти на підтримку Сил оборони.

У той самий час Захаревич спростував інформацію про нібито "захоплення влади" у Чабанах. Відповідні повідомлення він назвав спекуляціями опонентів.