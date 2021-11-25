Ла-Манш не стане кладовищем, – Макрон вражений загибеллю понад 30 мігрантів біля берегів Франції

Моторошна трагедія сталася у протоці Ла-Манш між Францією та Великою Британією. Там перекинувся човен з нелегальними мігрантами, через що загинули три десятки людей.

Мігранти прямували до Великої Британії з Франції. У МВС цієї країни назвали інцидент, який стався 24 листопада, найбільшою трагедією з мігрантами у водах Ла-Маншу.

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Загибель мігрантів у Ла-Манші: подробиці трагедії

Нелегальні мігранти прямували на човні від берегів Франції до Великої Британії через протоку Ла-Манш. На борту було 34 людини.

Човен із невідомих причин перекинувся.

Берегова охорона знайшла 31 тіло, серед яких 5 жінок і маленької дівчинки.

Також знайшли й 2 людей, які змогли вижити. Ще 1 людину вважають зниклою безвісти.

За іншими даними, тіл знайшли 27, а безвісти зниклих – 4.

Національність мігрантів спершу не повідомляли.



У Ла-Манші затонуло судно з десятками мігрантів / Фото АР

Чому мігранти ризикують життям на нелегальних переправах

Багато людей втікають від конфліктів або бідності в Афганістані, Судані, Іраку, Еритреї та інших місцях. Вони наважуються на ризиковані подорожі на невеликих, часто навіть непридатних для плавання суднах.

Навіщо? Бо сподіваються отримати притулок та кращі можливості у Великій Британії. У 2021 кількість таких запливів зросла втричі до 2020 року.

Реакція на трагедію влади Франції та Великої Британії

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон і президент Франції Еммануель Макрон виступили після трагедії зі згодою, що "важливо зберегти всі варіанти задля припинення цих смертельних переходів та зламати бізнес-модель злочинних угруповань" (річ у тім, що біженці часто платять за нелегальні запливи просто шалені гроші).

Франція не дозволить, щоб Ла-Манш став кладовищем,

– сказав Макрон.

Джонсон додав, що він "шокований, вражений і глибоко засмучений".



Тільки у 2021 в Середземному морі загинули 1600 нелегальних мігрантів / Фото АР

в ООН повідомили, що приблизно 1600 людей загинули або зникли в Середземному морі у 2021 році, намагаючись дістатися до Європи з Північної Африки чи Туреччини. Ще сотні загинули в Атлантичному океані біля Західної Африки на шляху до Канарських островів Іспанії.

Нагадаємо, у жовтні схожа біда сталася біля берегів Іспанії – там теж перекинувся човен з мігрантами, живими знайшли тільки двох.