Ла-Манш не стане кладовищем, – Макрон вражений загибеллю понад 30 мігрантів біля берегів Франції
Джерело:Associated Press
Моторошна трагедія сталася у протоці Ла-Манш між Францією та Великою Британією. Там перекинувся човен з нелегальними мігрантами, через що загинули три десятки людей.
Мігранти прямували до Великої Британії з Франції. У МВС цієї країни назвали інцидент, який стався 24 листопада, найбільшою трагедією з мігрантами у водах Ла-Маншу.
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Загибель мігрантів у Ла-Манші: подробиці трагедії
Нелегальні мігранти прямували на човні від берегів Франції до Великої Британії через протоку Ла-Манш. На борту було 34 людини.
- Човен із невідомих причин перекинувся.
- Берегова охорона знайшла 31 тіло, серед яких 5 жінок і маленької дівчинки.
- Також знайшли й 2 людей, які змогли вижити. Ще 1 людину вважають зниклою безвісти.
- За іншими даними, тіл знайшли 27, а безвісти зниклих – 4.
Національність мігрантів спершу не повідомляли.
У Ла-Манші затонуло судно з десятками мігрантів / Фото АР
Чому мігранти ризикують життям на нелегальних переправах
Багато людей втікають від конфліктів або бідності в Афганістані, Судані, Іраку, Еритреї та інших місцях. Вони наважуються на ризиковані подорожі на невеликих, часто навіть непридатних для плавання суднах.
Навіщо? Бо сподіваються отримати притулок та кращі можливості у Великій Британії. У 2021 кількість таких запливів зросла втричі до 2020 року.
Реакція на трагедію влади Франції та Великої Британії
Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон і президент Франції Еммануель Макрон виступили після трагедії зі згодою, що "важливо зберегти всі варіанти задля припинення цих смертельних переходів та зламати бізнес-модель злочинних угруповань" (річ у тім, що біженці часто платять за нелегальні запливи просто шалені гроші).
Франція не дозволить, щоб Ла-Манш став кладовищем,
– сказав Макрон.
Джонсон додав, що він "шокований, вражений і глибоко засмучений".
Тільки у 2021 в Середземному морі загинули 1600 нелегальних мігрантів / Фото АР
Нагадаємо, у жовтні схожа біда сталася біля берегів Іспанії – там теж перекинувся човен з мігрантами, живими знайшли тільки двох.