Поліція назвала обставини травмування лаборанта ЛНУ Більченка

Лаборанта Степана Більченка зі Львова знайшли під Житомиром. Хлопець був травмований, подія набула розголосу. В поліції повідомили те, що наразі відомо.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Житомирської області.

Дивіться також Під Житомиром з травмами знайшли лаборанта зі Львова, якого раніше затримали ТЦК: що відомо

Поліція знає, як травмувався Більченко

Зараз хлопець у лікарні в стабільному стані. Його виявили водії на проїжджій частині на околиці Житомира 7 лютого близько 18:00. Лікарі відвезли його до реанімаційного відділення, де діагностували тяжкі травми голови.

"Обставин травмування чоловік медикам не пояснив, однак під час першочергового спілкування з поліцейськими заперечив причетність до цього сторонніх осіб, що зафіксовано на боді-камери патрульних", – зауважили правоохоронці.

Поліція провела першочергові слідчі дії та встановила, що потерпілий є 27-річним жителем Львівщини, солдатом однієї з військових частин.

Його колеги твердять, що чоловік зник під час переміщення особового складу з частини до тренінгового центру. Того дня в частині Більченкові видали спорядження.

Чоловік перебував у кузові автомобіля, а під часу руху авто вистрибнув з нього. Під час втечі, ймовірно, й отримав зазначені ушкодження,

– написали в поліції.

Слідчі Житомирського районного управління поліції встановлюють усі обставини події та механізм отримання тілесних ушкоджень. Відкрито межах кримінальне провадження за статтею "Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження".