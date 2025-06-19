Депутатку-мільйонерку Лабунську судять через борги за комуналку

Печерський районний суд Києва відкрив провадження за позовом КП "Київтеплоенерго" проти народної депутатки Анжеліки Лабунської та її сина Андрія Барсука. Йдеться про заборгованість за комунальні послуги, ймовірно – за опалення квартири в столиці.

Згідно з декларацією, Лабунська володіє статками на 2,3 мільйона доларів США та 24 мільйони гривень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

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Депутатку-мільйонерку судять за борги по комуналці

Печерський суд Києва відкрив справу проти депутатки Анжеліки Лабунської за позовом "Київтеплоенерго" через несплату комуналки.

Анжеліка Лабунська, яка представляє фракцію "Батьківщина", вже понад півтора року не з’являється на пленарних засіданнях Верховної Ради. Водночас у своїй декларації за 2024 рік вона вказала суттєві активи: 2,3 мільйона доларів США, 300 тисяч євро, 250 тисяч швейцарських франків і понад 24 мільйони гривень. Незважаючи на це, сім’я не сплатила комунальні борги, що і стало підставою для судового процесу.

Інтереси відповідачів у суді представлятиме адвокат. Засідання у справі призначене на 29 вересня 2025 року. Суддею визначено Тетяну Ільєву, яка є фігуранткою кримінального провадження, що розслідується НАБУ.

Це не єдина судова справа за участі Лабунської. Вона також є відповідачкою у справі за позовом Головного управління Державної податкової служби у Київській області про стягнення податкового боргу.