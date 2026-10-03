Головне правило вдалої ділової капсули для жінок після 40 років – це баланс між сучасною класикою та практичним комфортом. Вам знадобиться близько 15 продуманих елементів (включаючи взуття та аксесуари), які дозволять легко збирати десятки різних образів: від строгих для ділових переговорів до розслаблених "п'ятничних" зборів в офісі.

Основою колірної палітри цього сезону стають розкішний бургунді, глибокий шоколадний, шляхетний оливковий та теплий карамельний, які чудово розбавляють базову гаму з темно-синього, графітового та молочного.



Як створити капсульний гардероб для ділової жінки 40+ / Фото My chic obsession

Базові топи та сорочки

Для офісної верхньої частини образу вибирайте класичні силуети із сучасними деталями – цікавими вирізами, легким драпуванням чи ніжним принтом. Це може бути біла або молочна структурна сорочка: вибирайте щільну бавовну з трохи вільним кроєм. Також вам буде потрібна шовкова блуза у відтінку бургунді або глибокому оливковому — це додасть образу статусності та м'якості.

В капсульний діловий гардероб можна також додати принтовану сорочку в лаконічну клітинку, яка ідеально підходить для менш суворого робочого дня.



Сорочка у смужку для ділової леді / Фото з Pinterest

Офісний трикотаж

Затишний та якісний трикотаж – найкраща інвестиція в осінній гардероб жінки 40+, яка цінує комфорт та елегантність. До того ж зараз трикотаж повернув собі верхні позиції в топах трендів.

Вам варто купити класичний кашеміровий джемпер з V-подібним вирізом: у сірому, бежевому чи шоколадному кольорі. Кардиган з паском або текстурною в'язкою – слугуватиме чудовою альтернативою легким жакетам. Додайте сюди також подовжений трикотажний жилет або кашемірову водолазку – з ними можна створити багатошарові луки.



Які светри носять ділові жінки 40+ / Фото з Pinterest

Жакети та верхній одяг

Верхній шар формує чіткий та зібраний силует. Замшевий або щільний вовняний блейзер у шоколадному, оливковому чи рудому відтінку – головний хіт сезону. Також у шафі варто мати класичний двобортний тренч або пальто максі: у відтінку кемел або темно-сірому графіті.

Штани та спідниці

Нижня частина капсули має бути максимально комфортною, мати бездоганну посадку по фігурі та бути максимально універсальною. Обирайте прямі або широкі штани зі стрілками: у темно-синьому, чорному чи глибокому коричневому кольорі.

Також варто купити темні бездоганні джинси без потертостей. Ваш варіант – темно-сині або графітові джинси прямого крою для менш формальних днів.

В капсулі варто мати спідницю-міді (замшеву, вовняну або з важкого шовку). Це додасть жіночності та класно зіграє на контрасті з об'ємним трикотажем.



Замшева спідниця для ділового образу / Фото з Pinterest

Взуття та аксесуари

Взуття має поєднувати в собі зручність та актуальний трендовий вигляд, а аксесуари – розставляти фінальні акценти. Шкіряні або замшеві балетки/лофери в кольорі бургунді – вишукана та зручна альтернатива підборам. Ботильйони на підборах kitten heel або на стійких підборах також підійдуть для більш строгих офісних аутфітів.

У капсулі для ділових жінок 40+ має бути містка сумка-тоут або шопер з якісного щільного матеріалу, щоб помістити усе необхідне для робочого дня.

З аксесуарів можна додати шовкову хустку, яка цього року як ніколи популярна. Обирайте варіант з непомітним принтом. Завершать вашу капсулу лаконічні золоті прикраси.

Гроші варто вкладати в позачасові якісні речі, які послугують довго. Раніше 24 Канал зібрав для вас добірку з речей-інвестицій.