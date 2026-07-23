Супутник Землі має потужний вплив на наш організм, тому правильно підібраний день допоможе зберегти здоров'я волосся, нігтів та сяйво шкіри. Про це детальніше – розповідає сайт Space Weather Live.

Фази Місяця у серпні 2026 року

Спадний Місяць – з 1 по 11 серпня та з 29 по 31 серпня

– з 1 по 11 серпня та з 29 по 31 серпня Молодик – 12 серпня

– 12 серпня Зростальний Місяць – з 13 по 27 серпня

– з 13 по 27 серпня Повня – 28 серпня

Коли планувати косметичні процедури у серпні

Період зростального Місяця з 13 по 27 серпня наповнює тіло енергією та активізує всі процеси росту. Саме ці дні якнайкраще підходять для стрижки, якщо ви прагнете швидше відростити густе та міцне волосся.

Якщо ж ваша мета – зберегти форму короткої зачіски надовго, обирайте дні спадного Місяця з 1 по 11 серпня або з 29 по 31 серпня.

Для фарбування волосся та ламінування брів і вій чудово підійде середина серпня, коли Місяць активно росте. У цей час волосини краще поглинають пігмент та доглядові складники, тож колір триматиметься довше, а вії з бровами матимуть максимально доглянутий і природний вигляд.

Планувати манікюр і педикюр краще на спадний Місяць у першій або останній третині місяця. У ці періоди сповільнюється ріст кутикули, а шкіра стоп довше залишається гладенькою та м'якою після чистки.

Живильні маски, зволоження та ін'єкційні процедури дадуть максимальний результат під час зростання Місяця з 13 по 27 серпня.

А от пілінги, глибоке очищення обличчя та видалення пігментації чи капілярів краще планувати на спадний Місяць. Адже шкіра в ці дні швидше відновлюється та менше схильна до запалень.

Коли не варто планувати б'юті-процедури у серпні

Найнесприятливішим днем для будь-яких маніпуляцій із зовнішністю вважають Молодик, який припадає на 12 серпня. У цей час ризик розчаруватися від результату процедур чи отримати подразнення шкіри зростає в рази.

Астрологи радять присвятити цей день повноцінному відпочинку, а стрижки, фарбування та візити до косметолога відкласти хоча б на добу.

До речі, днями наша редакція вже розповідала, як візуально повернути об'єм тонкому волоссю.