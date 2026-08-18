Мова йде про усі відтінки коричневого. Так чудово, що багата палітра – від молочного какао до насиченого гіркого шоколаду – підходить для будь-якої довжини та форми нігтів. Якщо ви вже бачили найгарячіші тренди осіннього манікюру 2026, то точно помітили, що цей колір увійшов у топ найблагородніших.

5 стильних ідей шоколадного манікюру

Мінімалістичний френч. Замість звичного білого кінчика обирайте глибокий шоколадний відтінок на нюдовій або прозорій базі. Такий переосмислений класичний дизайн має стриманий вигляд, але додає образу особливого шарму та осіннього настрою.



Шоколадний френч / фото з інстаграму

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Коричневі точки. Для тих, хто любить лаконічність із родзинкою: покрийте нігті молочним чи бежевим лаком, а як декор обирайте коричневі точки. Це простий, але стильний акцент, який придасть образу грайливості.



Манікюр з коричневими точками / фото з інстаграму

Мікроквіти та флористика. Осінь – не привід відмовлятися від квіткових мотивів. Дрібні акуратні квіточки, виконані шоколадно-кремовою гамою на нейтральному тлі, завжди мають дуже ніжний вигляд й абсолютно не дисонують із холодним сезоном.



Коричневий манікюр з квітами / фото з інстаграму

Лаконічна графіка та лінії. Тонкі хвилясті або чіткі геометричні лінії шоколадного кольору на прозорому покритті створюють ефект "голої" нігтьової пластини з мистецьким акцентом. Такий нейл-арт додає динаміки й візуально видовжує пальці.



Манікюр з шоколадними лініями / фото з інстаграму

Шоколадно-кремовий градієнт. Поєднання кількох схожих відтінків на різних пальцях або м'яке розтягування кольору від світлого какао до темного еспресо – класний вибір на осінь. Це чудовий спосіб випробувати одразу кілька варіацій гами в одному дизайні.



Манікюр з коричневим омбре / фото з інстаграму

До речі, щоб будь-яке покриття мало бездоганний вигляд, важливо дбати про стан шкіри. Ось цікавий метод манікюру без ножиць та апарату, який пропонує максимально делікатний догляд за кутикулою та нігтями.