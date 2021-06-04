Наразі не збираюсь будувати політичну кар'єру, – Зеркаль про президентські амбіції

Колишня заступниця глави Міністерства закордонних справ і ексрадниця голови правління "Нафтогазу" Лана Зеркаль заявила, що не збирається іти в політику. Принаймні, наразі вона не має таких амбіцій.

Водночас вона не виключила, що так може статись у майбутньому. Про це Зеркаль повідомила у програмі "Перехресний допит".

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Зеркаль розповіла про свої політичні амбіції

В ефірі ведучий запитав, чи піде ексрадниця голови "Нафтогазу" – у президенти. У відповідь вона риторично запитала, чому повинна туди йти.

Наразі я не збираюсь брати участь у політичних рухах чи партіях чи взагалі будувати якусь політичну кар'єру,

– заявила Зеркаль.

Водночас вона не заперечила, що не матиме президентських амбіцій надалі. Зеркаль зауважила, що ніхто не знає, що буде завтра і які складуться обставини. "Ми не можемо передбачати, у нас немає Crystal Ball", – додала ексзаступниця глави МЗС.

Нещодавно, 26 травня, стало відомо, що Лана Зеркаль пішла з "Нафтогазу" . Це відбулось після кадрових змін у компанії, зокрема звільнення Андрія Коболєва та призначення Юрія Вітренка.

Повне інтерв'ю з Ланою Зеркаль: дивіться відео