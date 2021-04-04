У Лаосі перекинулася яхта з експрезидентом: є жертви

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Вранці 4 квітня поблизу столиці Лаосу на озері Нам Нгум перекинулася яхта. На ній перебував колишній президент країни Тюммалі Сайнясон. У результаті інциденту загинули 4 людей.

Джерело:

"Сіньхуа"

Судно потрапило в шторм поблизу міста В'єнтьян о 10:30 за місцевим часом.

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Аварія яхти в Лаосі: що відомо

  • На судні перебував колишній президент країни Тюммалі Сайнясон та ще 11 пасажирів.
  • У цей час у районі столиці Лаосу дув сильний вітер, почалася злива.

Є жертви інциденту

  • Внаслідок аварії загинули 4 людей.
  • Самому Сайнясону, його молодшому синові та 2 дочках вдалося врятуватися. Колишнього президента доставили в госпіталь.
  • Доля інших пасажирів наразі невідома.
  • На місці події тривають пошуково-рятувальні роботи.
Довідка. Тюммалі Сайнясон був 5-м президентом Лаосу. Пост глави держави обіймав від 8 червня 2006 року до 20 квітня 2016.

Що відомо про озеро Нам Нгум?

Воно розташоване приблизно за 60 кілометрів на північ від В'єнтьяна і є місцем відпочинку столичних жителів у вихідні.

Яхта з експрезидентом перевернулася на озері Нам Нгум: дивіться карту