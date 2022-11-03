Окупанти таки замінили Лапіна: хто тепер командує російськими військами на Сході

Російські ЗМІ пишуть, що командувача окупантами на Сході Олександра Лапіна таки звільнили. Раніше генерала критикували Кадиров з Пригожиним, а тепер йому начебто знайшли заміну.

Російські ЗМІ пишуть, що офіційно влада не пояснила, що сталось з Лапіним. З публічного простору генерал зник, але він нібито пішов у тритижневу відпустку.

Раніше Зі 128 людей залишилося тільки 12: окупанти знову нарікають на командувача Лапіна

Хто замінить Лапіна

За інформацією журналістів, тимчасовим виконувачем обов'язків командувача угрупуванням російських військ "Центр" призначено генерал-майора Олександра Лінькова.

Зауважимо, у мережі є не надто багато інформації про нього. Відомо, що він обіймав посаду начальника організаційно-мобілізаційного управління ЦВО.

Лапіна різко критикували "свої ж"

У липні Путін присвоїв Лапіну звання героя Росії. Однак після серії поразок на війні в Україні, Лапіна публічно розкритикували голова Чечні Рамзан Кадиров та очільник ВПК "Вагнера Євген Пригожин. Кадиров звинуватив генерала спочатку у відступі окупантів з Харківської області, потім – у "здачі" Лимана та прориві ЗСУ на Донеччині.

Згодом російські військкори писали, начебто Лапіна звільнили з посади командувача. Офіційно ця інформація не підтверджувалася. ЗМІ стверджували, і про "тривалу відпустку" Лапіна, і про рапорт на звільнення за власним бажанням.

Дивіться також – Арестович припустив, якою може бути доля Лапіна: відео