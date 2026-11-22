Росіяни вважали цю систему ППО однією з найнадійніших і навіть довірили їй охорону путінської резиденції. Та українські дрони дісталися до неї на окупованій Донеччині – і від дорогої техніки залишилося лише згарище.

Про успішну операцію повідомили в Lasar’s Group НГУ.

Як українські військові знищили "Панцирь-С1"?

Операцію провели виключно силами Lasar’s Group. Екіпажі, пілоти й аналітики спільно організували розвідку та ураження цілі.

Один із безпілотників підрозділу зафіксував момент атаки – на кадрах видно, як російський комплекс охоплює яскраве полум'я.

У Lasar’s Group зазначили, що росіяни намагаються ховати такі системи на оперативній глибині тимчасово окупованих територій. Однак це не завадило українським військовим виявити й знищити ціль на Донеччині.

Як знищили ворожий ЗРГК: дивіться відео

Чим особливий російський комплекс "Панцирь-С1"?

"Панцирь-С1" – зенітний ракетно-гарматний комплекс, призначений для прикриття військових об'єктів та інших важливих цілей від авіації, ракет і безпілотників. Російська пропаганда активно рекламує його як одну з найефективніших систем протиповітряної оборони.

Зокрема, такі комплекси використовували для охорони резиденції Володимира Путіна на Валдаї. Однак українські військові неодноразово доводили, що навіть розрекламована російська техніка не є невразливою.

У Lasar’s Group наголосили, що продовжують системно знищувати російську ППО та пообіцяли й надалі повідомляти про результати таких операцій.

Нагадаємо, раніше ми писали, як оператори дронів 33 окремої механізованої бригади знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 Град. Тоді під влучні удари безпілотників також потрапили наземні роботизовані комплекси загарбників.