Ласкаво просимо до пекла, – Братчук про готовність одеситів до наступу окупантів

Попри війну Одеса продовжує жити та працювати. Місто вже підготувалося до наступу окупантів.

Більша частина жителів взагалі не панікують. Про це в ефірі 24 каналу сказав речник Оперативного штабу обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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Місто працює і готове до зустрічі з окупантами

За його словами, в Одесі функціонує інфраструктура та працює громадський транспорт.

Чекаємо, щоб сказати їм (окупантам – 24 канал) в очі: "Ласкаво просимо до пекла",

– наголосив Братчук.

Він зауважив, що частина людей виїхала з міста, однак чоловіки повертаються. На Одещині ухвалили рішення про формування додаткової бригади територіальної оборони.

"Штатний розпис цієї бригади не вмістить всіх охочих зі зброєю в руках захищати Одесу та регіон від ворога", – поділився Братчук.

Моральний стан окупантів – низький

За оперативною інформацією розвідки, морально-психологічний стан противника, а саме морських піхотинців, які вже довго "бовтаються" в Чорному морі, є досить низьким.

"Вони бачать, як укріплений одеський район та знають, як працюють наші Збройні сили", – зауважив Братчук.

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