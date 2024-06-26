Копія Супутника – Latam News: як Путін отримав "голос" у Латинській Америці

Росія прагне знайти у світі підтримку своєї війни та загарбницьких амбіцій в Україні. Задля цього Кремль значно посилив свою пропаганду у Латинській Америці.

Іспаномовна версія пропагандистського медіа Спутник, що під санкціями ЄС за поширення пропаганди та підтримку війни Путіна, переїхав на новий домен – latamnews.lat. При цьому російські пропагандисти зберегли логотип Спутніка, назву – Sputnik Mundo, його стилістику та навіть скопіювали увесь історичний контент, передає 24 Канал.

Коли запустилася копія Спутника Latam News

LatamNews – молоде видання у мережі російської пропаганди, яка мовить на іспаномовний світ. За даними програм з веб-аналітики, воно почало отримувати трафік з 8 квітня цього року. Станом на червень, у Latam News вже доволі велика аудиторія – 650 тисяч відвідувачів на місяць, левова частка – із Латинської Америки.

Читачі нового російського пропагандистського медіа цілком здогадуються, що вони читають новини з Кремля від Спутника, адже не помітити логотипа, назви та стилістики просто неможливо. Ймовірно, веб-сайт відвідує лояльна аудиторія, яка вже знає цей "бренд" та сліпо вірить російській пропаганді та наративам Кремля.

80% трафіку веб-сайту – це прямий захід на сайт, тих користувачів, які вже знають адресу сайту чи статей.

Яка мета веб-сайту Latam News

Latam News – це спосіб кремлівської пропаганди поширюватися світом, обходячи санкції і заборони, які були введені за дезінформацію проти його "близнюка" – Супутника.

Поневіряння Спутніка у світовій павутині триває вже більше двох років – sputniknews.com перебрався на sputnikglobe.com, іспаномовна версія mondo.sputniknews.com переїхала на адресу sputniknews.lat, а тепер мігрувала на latamnews.lat. Однак від Латинської Америки та новин у цього веб-сайту лише назва, а йдеться про голоси з Російської Федерації та поширення дезінформації та пропаганди.

Зовсім не дивує той факт, що цей сайт створили на початку весни цього року. Саме в цей час тривала активна робота з організації Саміту миру щодо України у Швейцарії для пошуку рішень та шляхів для припинення війни рф. Україна та Швейцарія намагалися залучити якомога більше країн-учасниць з-за меж Європи. Натомість Москва робила спроби переконати країни Латинської Америки не брати участь у заході.

До прикладу, спершу під питанням була участь президента Аргентини Хав'єра Мілеї. Хоча віе таки прибув на саміт та провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Як показали нещодавні дослідження, у червні Саміт миру та країна-організатор Швейцарія опинилися під вогнем російської пропаганди та дезінформації. Основні зусилля про-кремлівських медіа були спрямовані на дискредитацію заходу та мирної ініціативи.

Видання, які популяризують Спутник іспанською мовою

Як виявилось, російські програмісти не завдавали собі зайвих клопотів та розмістили latamnews.lat на тому ж сервері, де знаходяться sputniknews.com та sputniknews.lat. Ми перевірили та визначили, що IP-адреси веб-сайтів збігаються

Значна кількість видань проросійського спрямування допомагають latamnews.lat збільшити читацьку аудиторію завдяки цитатам і посиланням.

Серед списку медіа, які допомагають новонародженому виданню "розправити крила", ми помітили російське пропагандистське медіа ria.ru, яке у травні опинилося під санкціями ЄС за поширення кремлівської пропаганди. Також у цьому списку є проросійське багатомовне ЗМІ sott.net, яке фактично дублює та перепубліковує матеріали RT та Sputnik.

Sott уже фігурувало у дослідженнях мереж про-кремлівських веб-сайтів та гібридного впливу Москви.

Цитує Спутник і globalizacion.ca – ще одне видання, яке поширює пропаганду Кремля на іспаномовний світ. У нього є також франкомовна та англомовна версії на інших доменах.

Поцінувувачами публікацій Спутніка виступають бразильське видання www.politize.com.br, іспанське онлайн-медіа із претензійною назвою geoestrategia.es, яке поширює антизахідні та проросійські матеріали. Старий та новий Спутінк також отримує десятки тисяч цитувань від мілітаристського порталу zona-militar.com.

До поширення та репосту російської пропаганди на Іспанію та Латинську Америку долучаються також веб-сайти abi.bo, lapluma.net, piensachile.com та інші.

Серед видань, які поширюють матеріали російського Супутника іспанською мовою є також добре відомі про-кремлівські ресурси pravda-es.com, представник мережі сайтів pravda, які виявили європейські факт-чекери, та news-front.su.

Який висновок

Отже, іспаномовний світ та Латинська Америка стали одними із цілей гібридної інформаційної агресії Кремля, який прагне заручитися бодай якоюсь підтримкою його війни проти України та вимог щодо прав на окуповані території.

Ці поверхові знахідки цілого списку видань, крім офіційного Спутника, які поширюють російську пропаганду іспанською мовою на Латинську Америку, вказують на те, що цей напрямок вартує окремого детального дослідження.

Також констатуємо, що санкції ЄС і США проти російських пропагандистських видань поки не принесли значного успіху, адже Спутник вправно перебирається з однієї на іншу веб-адресу, уникаючи заборони, а ціла низка цифрових видань, які перепубліковують його заангажовані та часто неправдиві матеріали, взагалі не отримали жодних санкцій.