Испаноязычная версия пропагандистского медиа Спутник, что под санкциями ЕС за распространение пропаганды и поддержку войны Путина, переехал на новый домен – latamnews.lat. При этом российские пропагандисты сохранили логотип Спутника, название – Sputnik Mundo, его стилистику и даже скопировали весь исторический контент, передает 24 Канал.

Когда запустилась копия Спутника Latam News

LatamNews – молодое издание в сети российской пропаганды, которая вещает на испаноязычный мир. По данным программ по веб-аналитике, оно начало получать трафик с 8 апреля этого года. По состоянию на июнь, в Latam News уже довольно большая аудитория – 650 тысяч посетителей в месяц, львиная доля – из Латинской Америки.

Читатели нового российского пропагандистского медиа вполне догадываются, что они читают новости из Кремля от Спутника, ведь не заметить логотипа, названия и стилистики просто невозможно. Вероятно, веб-сайт посещает лояльная аудитория, которая уже знает этот "бренд" и слепо верит российской пропаганде и нарративам Кремля.

80% трафика сайта – это прямой заход на сайт, тех пользователей, которые уже знают адрес сайта или статей.

Какова цель веб-сайта Latam News

Latam News – это способ кремлевской пропаганды распространяться по миру, обходя санкции и запреты, которые были введены за дезинформацию против его "близнеца" – Спутника.

Скитания Спутника в мировой паутине продолжается уже более двух лет – sputniknews.com перебрался на sputnikglobe.com, испаноязычная версия mondo.sputniknews.com переехала на адрес sputniknews.lat, а теперь мигрировала на latamnews.lat. Однако от Латинской Америки и новостей у этого сайта только название, а речь идет о голосах из Российской Федерации и распространении дезинформации и пропаганды.

Совсем не удивляет тот факт, что этот сайт создали в начале весны этого года. Именно в это время продолжалась активная работа по организации Саммита мира по Украине в Швейцарии для поиска решений и путей для прекращения войны рф. Украина и Швейцария пытались привлечь как можно больше стран-участниц из-за пределов Европы. Зато Москва делала попытки убедить страны Латинской Америки не участвовать в мероприятии.

К примеру, сначала под вопросом было участие президента Аргентины Хавьера Милеи. Хотя он таки прибыл на саммит и провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как показали недавние исследования, в июне Саммит мира и страна-организатор Швейцария оказались под огнем российской пропаганды и дезинформации. Основные усилия про-кремлевских медиа были направлены на дискредитацию мероприятия и мирной инициативы.

Обратите внимание! Как оказалось, российские программисты не причиняли себе лишних хлопот и разместили latamnews.lat на том же сервере, где находятся sputniknews.com и sputniknews.lat. Мы проверили и определили, что IP-адреса веб-сайтов совпадают

Издание, которые популяризируют Спутник на испанском языке

Значительное количество изданий пророссийского направления помогают latamnews.lat увеличить читательскую аудиторию благодаря цитатам и ссылкам.

Среди списка медиа, которые помогают новорожденному изданию "расправить крылья", мы заметили российское пропагандистское медиа ria.ru, которое в мае оказалось под санкциями ЕС за распространение кремлевской пропаганды. Также в этом списке есть пророссийское многоязычное СМИ sott.net, которое фактически дублирует и перепубликовывает материалы RT и Sputnik.

Sott уже фигурировало в исследованиях сетей про-кремлевских веб-сайтов и гибридного влияния Москвы.

Цитирует Спутник и globalizacion.ca – еще одно издание, которое распространяет пропаганду Кремля на испаноязычный мир. У него есть также франкоязычная и англоязычная версии на других доменах.

Ценителями публикаций Спутника выступают бразильское издание www.politize.com.br, испанское онлайн-медиа с претенциозным названием geoestrategia.es, которое распространяет антизападные и пророссийские материалы. Старый и новый Спутинк также получает десятки тысяч цитирований от милитаристского портала zona-militar.com.

К распространению и репосту российской пропаганды на Испанию и Латинскую Америку приобщаются также веб-сайты abi.bo, lapluma.net, piensachile.com и другие.

Среди изданий, которые распространяют материалы российского Спутника на испанском языке также хорошо известны про-кремлевские ресурсы pravda-es.com, представитель сети сайтов pravda, которые обнаружили европейские факт-чекеры, и news-front.su.

Какой вывод

Итак, испаноязычный мир и Латинская Америка стали одними из целей гибридной информационной агрессии Кремля, который стремится заручиться хоть какой-то поддержкой его войны против Украины и требований относительно прав на оккупированные территории.

Эти поверхностные находки целого списка изданий, кроме официального Спутника, которые распространяют российскую пропаганду на испанском языке на Латинскую Америку, указывают на то, что это направление стоит отдельного детального исследования.

Также констатируем, что санкции ЕС и США против российских пропагандистских изданий пока не принесли значительного успеха, ведь Спутник ловко перебирается с одного на другой веб-адрес, избегая запрета, а целый ряд цифровых изданий, которые перепубликовывают его заангажированные и часто ложные материалы, вообще не получили никаких санкций.