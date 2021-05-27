Має нести відповідальність, – Латушко пояснив, що чекає Лукашенка після президентства

Рішення щодо декрету Олександра Лукашенка на випадок загибелі – абсурдне. Водночас після президентства на нього може чекати кримінальна відповідальність.

Про це розповів опозиціонер та ексміністр культури Білорусі Павло Латушко. Він зазначив, що адекватність прийняття рішення щодо декрету опозиції досить складно коментувати.

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Павло Латушко пояснив, що Лукашенко зробив досить багато дій, які передбачають кримінальне покарання.

"Згідно з законом, він (Лукашенко – 24 канал) має нести відповідальність. Він порушив Конституцію, неодноразово й публічно сам визнавав, що давав вказівки кидати гранати, затримувати людей, стріляти та застосовувати насильство", – сказав Латушко.

Яка відповідальність чекає Лукашенка

Декрет "Про захист суверенітету і конституційного ладу", який підписав Лукашенко , регулює механізм дій у Білорусі на випадок загибелі Лукашенка.

Опозиціонер пояснив, що самопроголошений президент Білорусі публічно визнавав, що він порушує Конституцію. Дії, які пов'язані з катуваннями та репресіями мають прямий вихід на Лукашенка, зазначив ексміністр культури Білорусі.

Відповідно при відкритті кримінальних справ з'явиться питання щодо його кримінальної відповідальності. Тут дорога очевидна кримінально-правова відповідальність,

– зазначив Латушко.

Проте він пояснив, що відповідальність буде тільки якщо Лукашенко не встигне втекти в якусь "далеку" країну.

Інтерв'ю з Павлом Латушком на 24 каналі: дивіться відео