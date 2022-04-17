Латвія передала суду в Гаазі 100 тисяч євро на розслідування злочинів в Україні
17 квітня 2022 , 07:25Читать новость на русском
Джерело:Delfi
Латвія надала Міжнародному кримінальному суду 100 тисяч євро. Ці гроші скерували на розслідування воєнних злочинів росіян в Україні.
З такою пропозицією виступив міністр юстиції Латвії Яніс Борданс. Уряд його підтримав.
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Борданс закликав інші країни також вносити добровільні внески у розслідування. Крім того, слід залучати національних експертів. Адже воєнні злочинці мають бути покараними якнайшвидше, а подальша агресія Росії проти України – припинена.
Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд у березні оголосив про початок розслідування воєнних злочинів в Україні. З таким проханням до служителів Феміди звернулися 42 країни.
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