Латвія вже 22 лютого передасть Україні Javelin

У відповідь на скандальне рішення Кремля визнати незалежність квазіреспублік "ДНР" та "ЛНР" Латвія висловила підтримку Україні. Вже завтра, 22 лютого, країна передасть Україні Javelin.

Як наголосили у Міністерстві закордонних справ Латвії, Володимир Путін незаконно змінює кордони Європи.

Важливо Путін оголосив про "визнання" незалежності бойовиків Донбасу

Країна рішуче засудила рішення очільника Кремля про визнання незалежності окупованих територій. У МЗС Латвії наголосили, що Москва продовжує наступ на незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, розпочатий у 2014 році.

Суворо засуджуючи дії Росії, Латвія закликає міжнародне співтовариство вжити найрішучіших кроків для припинення російської агресії та надання допомоги Україні,

– мовиться у повідомленні латвійського МЗС.

Аби висловити свою підтримку Україні, Латвія вже 22 лютого передасть протитанкові ракети Javelin. Раніше Держдеп США дозволив країнам Балтії надавати американську зброю третім країнам.

Що цьому передувало

Президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав псевдореспубліки "ЛНР" та "ДНР". З таким проханням до нього звернулась Державна дума Росії.

У травні 2014 року так звана влада "ДНР" і "ЛНР" провела "голосування", за результатами якого оголосила про незалежність від України. Суверенітет псевдореспублік визнала лише Південна Осетія, яка сама є невизнаним утворенням.