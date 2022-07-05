Латвієць бажав Росії "успішного знищення" українців: отримав умовний термін за ґратами

Пенсіонер з Латвії бажав росіянам "успішного знищення" українців. Суд покарав його умовним терміном за ґратами.

Цікаво, що такий випадок у Латвії стався не вперше. СБУ розпочала щонайменше 19 кримінальних проваджень за фактом мови ненависті. Більшість з них пов'язані з агресією проти України.

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Прокоментував статтю на сайті

Суд передмістя Риги схвалив угоду зі слідством пенсіонера, якого звинуватили у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі за коментар в інтернеті, де він побажав Росії "успішного знищення" українців,

– мовиться в повідомленні.

З'ясувалося, що пенсіонер ворожо прокоментував статтю про війну Росії проти України на одному з інтернет-сайтів. Офіс уповноваженого з прав людини Латвії визнав, що цей коментар був написавний мовою ненависті.

Що загрожує чоловікові

Прокуратура зазначає, що чоловік визнав свою провину. Тому він пішов на угоду зі слідством й отримав умовний термін. Латвійцю присудили умовне позбавлення волі 3 місяці та 1 день із випробувальним терміном у шість місяців. Розслідуванням справи займалася Служба державної безпеки.

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