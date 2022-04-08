Латвієць, який не зміг потрапити в іноземний легіон, знайшов спосіб допомогти оборонцям України

Щоб боротися проти рашизму, до України приїжджає чимало добровольців з різних країн. Втім, декому певні обставини не дозволяють зробити цього.

Так сталося з латвійцем Гунтісом Рутманісом, який виявив бажання відстоювати незалежність та демократичні цінності України. Але стан здоров'я, зокрема зір, став йому на заваді. Однак чоловік вирішив підтримати українських військових в інший спосіб.

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Латвієць-доброволець надіслав Україні допомогу

Так, латвієць передав своє екіпірування, засоби бронезахисту та лист зі словами підтримки українців одному з воїнів, який з перших днів війни на передовій. Командування прийняло рішення надати військову амуніцію бійцю з позивним "Батя", який в лавах Нацгвардії ще з 2014 року.

У листі Гунтіс просить прийняти його екіпіровку, яка не раз рятувала йому життя. Впевнений, що вона збереже і моє та наблизить нас до перемоги над ворогом. Я дуже дякую побратиму за допомогу та сподіваюсь на живу зустріч в Україні по завершенню війни,

– ділиться враженнями гвардієць.

Крім того, Гунтіс передав Національній гвардії України власний позашляховик, гуманітарну допомогу у вигляді харчових продуктів, теплих речей, медикаментів та засоби зв'язку.

Допомога, яку передав латвієць / Фото з фейсбуку Нацгвардії України

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