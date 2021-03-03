Поширювали російські фейки про COVID-19: у Латвії телеканал оштрафували на 16 тисяч євро

У Латвії канал, який поширював російську брехню про коронавірус, оштрафували на 16 тисяч євро. Відповідне рішення ухвалила Національна рада з електронних ЗМІ країни.

На "Перший балтійський канал" наклали штраф у розміні 10 тисяч євро за передачу "Здоровье" та 6 тисяч євро за порушення у програмі "Жить здорово".

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У цих передачах поширювали неправдиві твердження про COVID-19. Підтвердили факт розповсюдження неправдивої інформації у МОЗ Латвії та Центрі профілактики та контролю захворювань.

Неправдива інформація може призвети до поширення вірусу

У Раді вважають, що неправдиві заяви, зроблені у цих програмах, можуть збільшити ризик поширення інфекції та сприяти інфікуванню людей похилого віку та дітей.

Зазначили також, що неправдива інформація може мотивувати їх не дотримуватися встановлених державою обмежень, що може призвести до неконтрольованого поширення коронавірусу.

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