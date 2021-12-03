У Латвії літак через снігопад з'їхав зі злітної смуги: на борту був міністр
Джерело:фейсбук Едгара Ринкевича
В аеропорту латвійської столиці Риги літак авіакомпанії аirBaltic з'їхав із злітно-посадкової смуги. Серед 44 пасажирів на борту літака у момент інциденту перебував міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич.
Як повідомив дипломат, він повертався із Стокгольма в Ригу. Причиною інциденту стала погана видимість та снігопад, ніхто з пасажирів, за його словами, не постраждав.
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Незабутній тиждень: повертаючись до Риги зі Стокгольму, літак з'їхав із злітної смуги. Спасибі працівникам airBaltic, пожежникам та рятувальникам за швидкі дії, спокій та професіоналізм! Наскільки зрозумів, нічого серйозного ні з ким не сталося,
– поділився міністр.
На місці інциденту працюють рятувальники та інші служби / Фото з фейсбука Едгара Ринкевича
В авіакомпанії кажуть, що смуга зараз закрита. На місці пригоди працюють пожежні, швидка і працівники компанії.
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