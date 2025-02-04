"Методи можуть бути агресивними": у Латвії попередили про високий ризик російських диверсій

Служба державної безпеки Латвії попередила жителів країни про високий ризик російських диверсій. Уряд країни вважає, що Кремль може вдатися до різних засобів, аби впливати на громадян.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ та Службу державної безпеки Латвії.

Важливо В одній з країн ЄС може відбутися відключення світла на 72 години

Чому існує ризик російських диверсій

У 2025 році діяльність російських спецслужб у Латвії може стати активнішою та різноманітнішою. Серед основних викликів – ризик диверсій.

Як повідомили у Службі державної безпеки Латвії, країни Балтії готуються відключитись від російської енергосистеми. Через це Росія зацікавлена в дискредитації рішення країн, а тому шукатиме різні способи впливати на місцевих жителів, а також намагатиметься діяти на енергетичну безпеку.

Згідно з прогнозами, Росія продовжить спроби впливати на суспільно-політичні процеси в Латвії й у 2025 році. Очікується, що методи можуть бути агресивними, а зловмисні дії Кремля – різноманітними.

Їхня мета (російських спецслужб – 24 Канал) – вплинути на суспільства країн Балтії та переконати їх у тому, що країни Балтії нездатні бути незалежними та не можуть забезпечити надійну роботу електроенергетичної системи без Росії,

– наголосили в Службі держбезпеки Латвії.

Очікується, що у 2025 році кремлівські спецслужби будуть зберігати той самий рівень агресивності проти Латвії, який був і раніше. Крім того, Росія може не лише дестабілізувати ситуацію та внутрішню безпеку в країні, а й завдати шкоди інфраструктурі чи створювати відчуття незахищеності у суспільстві.

Крім того, Кремль може змінити риторику щодо трактування війни в України, а також спекулювати на темі конфлікту з НАТО. Ба більше, Служба держбезпеки попередила, що для розвідувальної діяльності російські спецслужби можуть вдатися до вербування латвійців, аби отримати секретну інформацію.