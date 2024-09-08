У суботу, 7 вересня, у Латвії розбився російський військовий дрон. Безпілотник потрапив на територію країни ЄС і НАТО з території Білорусі.

Про це повідомив президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Наразі триває розслідування цього інциденту.

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У Латвії розбився російський дрон

На сході Латвії в суботу, 7 вересня, розбився російський військовий дрон. Президент Рінкевичс не розкрив деталей, але повідомив, що наразі триває слідство.

Ми в тісному контакті з нашими союзниками. Кількість таких інцидентів зростає на східному фланзі НАТО, і ми повинні вирішувати їх спільно,

– заявив глава держави.

Водночас у Міноборони Латвії додали, що безпілотник впав у Резекненському краї на сході країни. За попередніми даними, російський військовий дрон влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

Наразі Національні збройні сили Латвії діють у встановленому порядку, в тому числі – інформують командування НАТО. Так, про інцидент з російським безпілотником уже повідомили держслужбовцям, правоохоронцям та Альянсу. Варто зауважити, що латвійські військові помітили дрон відразу, як він перетнув повітряний простір країни, спостерігали за ним і оперативно визначили місце падіння.

Ця ситуація є підтвердженням того, що ми повинні продовжувати розпочату роботу зі зміцнення східного кордону Латвії, включаючи розвиток можливостей протиповітряної оборони та можливостей електронної боротьби, які дозволяють нам обмежити роботу безпілотників різного призначення,

– заявив міністр оборони Латвії.

Голова латвійського МЗС Байба Браже також відреагувала на інцидент. Вона заявила, що у понеділок, 9 вересня, викличе представника російського посольства. Вона нагадала, що під час атаки 8 вересня російські дрони перетнули також повітряний простір Румунії.

Румунія підняла авіацію для перехоплення дрона, який рухався в напрямку населеного пункту Неводарі. Ба більше, під час атаки у ніч проти 7 вересня щонайменше 6 дронів-камікадзе залетіли на територію Білорусі, а один – майже перетнув повітряний простір Литви.