Транслювали пропаганду проти України: Латвія заблокувала російський телеканал

Латвія на рік заборонила трансляцію телеканалу "Росія РТР" на території своєї країни. Причиною цього рішення стало розпалювання ненависті проти України з боку російських пропагандистів.

Глава правління Національної ради з електронних ЗМІ Латвії Івар Аболіньш заявив, що рішення ухвалено для захисту інформпростору від пропаганди.

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Ми свій інформпростір захищали, захищаємо і будемо захищати,

– наголосив він.

Чому проти телеканалу запровадили санкції

Латвія запровадила санкції проти телеканалу через пропагандистське ток-шоу "60 хвилин".

Влітку на каналі провели перевірку через випуск програми, в якій ведуча Ольга Скабеєва та інші учасники назвали Україну "терористичною державою".

Тоді ж одна з головних пропагандисток Кремля закликала ввести в Україну російські війська, які й так тимчасово окупували території Донбасу та Криму.

У 2019 році Латвія вже на 3 місяці блокувала трансляцію каналу "Росія РТР" за пропаганду війни проти України у програмах "60 хвилин" і "Вечір з Володимиром Соловйовим".

Варто зазначити, що у Литви та Естонії також була напружена ситуація з Росією. Мовиться про те, що на території країн Балтії діяли телеканали, які вели російську пропаганду.

Прибалтійські держави підтримали Україну в прагненні захистити свій інформаційний простір від російської дезінформації та гібридної агресії. Зокрема блокування телевізійних каналів ZIK, "112 канал" та NewsOne.

В Україні заблокували проросійські канали ZIK, 112 і NewsOne: коротко



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