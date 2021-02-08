Транслювали пропаганду проти України: Латвія заблокувала російський телеканал

Латвія на рік заборонила трансляцію телеканалу "Росія РТР" на території своєї країни. Причиною цього рішення стало розпалювання ненависті проти України з боку російських пропагандистів.
Джерело:твітер Івара Аболіньша
Глава правління Національної ради з електронних ЗМІ Латвії Івар Аболіньш заявив, що рішення ухвалено для захисту інформпростору від пропаганди.
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Ми свій інформпростір захищали, захищаємо і будемо захищати,
– наголосив він.
Чому проти телеканалу запровадили санкції
Латвія запровадила санкції проти телеканалу через пропагандистське ток-шоу "60 хвилин".
Влітку на каналі провели перевірку через випуск програми, в якій ведуча Ольга Скабеєва та інші учасники назвали Україну "терористичною державою".
Тоді ж одна з головних пропагандисток Кремля закликала ввести в Україну російські війська, які й так тимчасово окупували території Донбасу та Криму.Зверніть увагу! У 2019 році Латвія вже на 3 місяці блокувала трансляцію каналу "Росія РТР" за пропаганду війни проти України у програмах "60 хвилин" і "Вечір з Володимиром Соловйовим".
Варто зазначити, що у Литви та Естонії також була напружена ситуація з Росією. Мовиться про те, що на території країн Балтії діяли телеканали, які вели російську пропаганду.
Прибалтійські держави підтримали Україну в прагненні захистити свій інформаційний простір від російської дезінформації та гібридної агресії. Зокрема блокування телевізійних каналів ZIK, "112 канал" та NewsOne.
В Україні заблокували проросійські канали ZIK, 112 і NewsOne: коротко
- Президент Володимир Зеленський 2 лютого 2021 року підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про санкції проти соратника Медведчука Тараса Козака.
- Унаслідок цього канали, які належать політику, ZIK, "112 канал", NewsOne заблокували та припинили мовлення на території України.
- Володимир Зеленський 3 лютого зустрівся з керівниками провідних українських телеканалів. Під час спілкування з топменеджерами президент запевнив, що утисків свободи слова в державі не буде.
- Як вдалося з'ясувати українським спецслужбам, канали Медведчука отримували гроші з Росії. Фінансувала їх компанія "Донские угли", що працює на окупованій Луганщині.