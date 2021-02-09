У Латвії заблокували ще 16 російських телеканалів: перелік

9 лютого 2021 , 13:01
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У Латвії прийняли рішення заборонити ретрансляцію 16 російських телеканалів. Причиною стало те, що представник цих ЗМІ – невідомий. Перелік заблокованих телеканалів оприлюднили.

Джерело:

Delfi

Рішення Національної ради Латвії з електронних ЗМІ набуде чинності вже 10 лютого. Кабельні оператори вже почали повідомляти користувачів про те, що у них немає прав на ретрансляцію цих телеканалів.

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На території Латвії заборонили такі телеканали:

  • REN TV Baltic;
  • NTV Mir Baltic;
  • Karusel International;
  • "НТВ Серіал";
  • "НТВ Стиль";
  • "НТВ право";
  • "Кіномікс";
  • "Наше нове кіно";
  • "Рідне кіно";
  • "Індійське кіно";
  • "Кінокомедія";
  • "Кіносерії";
  • "КВК ТВ";
  • "Кухня ТБ";
  • TV BOX;
  • HD Life.

Блокування російських каналів у Латвії: коротко

  • Уряд Латвії вже заблокував російський телеканал "Росія РТР". Рішення прийняли 8 лютого.
  • Телеканал заборонили наразі на 1 рік.
  • Причиною стала нібито мова ненависті щодо України в передачі "60 хвилин".
  • У Міністерстві закордонних справ України подякували Латвії за такий жест.
  • Водночас Кремль обурився діями країни.