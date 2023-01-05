Шпигував і порушив санкції: у Латвії затримали редактора-пропагандиста "Sputnik Литва"

У Ризі затримали шеф-редактора "Sputnik Литва" Марата Касема. Його підозрюють у шпигунстві та порушенні санкцій Євросоюзу.

Російські ЗМІ пишуть, що 5 січня відбулося засідання суду, на якому розглядалося питання про обрання Касему запобіжного заходу, інформує 24 Канал. Захист просив відпустити його під заставу, проте суд призначив йому утримання під вартою у Центральній ризькій в'язниці.

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Затриманий пропагандист вже у в'язниці

У четвер, 5 січня, журналіста вже перевели до ризької Центральної в'язниці. На оскарження рішення суду захист має 10 днів.

Повідомляється, що у справі Касема йдеться про дві статті – порушення економічних санкцій Євросоюзу щодо Росії, а також про шпигунство. За другою статтею пропагандистові може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

Марат Касем – громадянин Латвії, кілька років він живе та працює у Москві в медіагрупі "Россия сегодня", куди входить і Sputnik Литва. 30 грудня редактор нібито приїхав до Латвії за сімейними обставинами.

У Кремлі вже почалася істерика

Представниця МЗС Росії Марія Захарова відреагувала на затримання Касама. Вона назвала затримання пропагандиста "помстою диктаторських режимів".

Також Захарова заявила, що затримання Касема порушує всі норми міжнародного права. Вона наголосила, що Росія вимагає підключення міжнародних структур до прояснення того, що сталося.